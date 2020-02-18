Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россияне застряли в Туркменистане из-за коронавируса

Их держат в больнице больше суток

17 февраля шесть граждан России прилетели в Туркменистан рейсом Москва-Ашхабад. Вскоре после посадки их попросили пройти с врачами на обследование и не отдали паспорта. 

Пассажиров перевезли в больницу, где отправили на сдачу анализов по подозрению на коронавирус. При этом у людей нет признаков смертельного заболевания. 

В российском консульстве обратившимся посоветовали подчиниться и лечь на карантин. Сообщается, что иностранцев, прилетевших тем же рейсом, уже отпустили, сообщает телеграм-канал Mash.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей