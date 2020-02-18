Их держат в больнице больше суток

17 февраля шесть граждан России прилетели в Туркменистан рейсом Москва-Ашхабад. Вскоре после посадки их попросили пройти с врачами на обследование и не отдали паспорта.

Пассажиров перевезли в больницу, где отправили на сдачу анализов по подозрению на коронавирус. При этом у людей нет признаков смертельного заболевания.

В российском консульстве обратившимся посоветовали подчиниться и лечь на карантин. Сообщается, что иностранцев, прилетевших тем же рейсом, уже отпустили, сообщает телеграм-канал Mash.



