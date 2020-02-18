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Работа и туризм отменяются: китайцам запретили въезд в Россию

продолжениеСтала известна дата эвакуации туристов с коронавирусного лайнера
Распоряжение начнет действовать с 20 февраля

Российская граница временно закроется для граждан Китая. Жителям Поднебесной нельзя будет въехать в нашу страну ни под каким предлогом. Речь идет о работе, учебе и туризме.

"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации", – цитирует ТАСС сообщение аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на территории России, который Голикова возглавляет. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, уточняет "Интерфакс".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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