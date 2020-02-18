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Стала известна дата эвакуации туристов с коронавирусного лайнера

Точное количество пассажиров пока уточняется

Приблизительно около 500 невольных "узников" круизного лайнера Diamond Princess, который пребывает на карантине в Йокогаме, смогут его покинуть уже в среду, 19 февраля. Об этом сообщил представитель японского Минздрава.

Как передает телеканал МИР24 со ссылкой на западные СМИ, в Токио пока не знают, сколько конкретно людей сойдет с корабля, поскольку "пассажирам нужно самим решать, когда они уезжают".

Ранее сегодня увеличилось количество выявленных с подозрением на коронавирус граждан до 88 случаев, в том числе и второй россиянин. Таким образом, общее число инфицированных на лайнере составляет 542 человека.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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