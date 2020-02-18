Точное количество пассажиров пока уточняется

Приблизительно около 500 невольных "узников" круизного лайнера Diamond Princess, который пребывает на карантине в Йокогаме, смогут его покинуть уже в среду, 19 февраля. Об этом сообщил представитель японского Минздрава.

Как передает телеканал МИР24 со ссылкой на западные СМИ, в Токио пока не знают, сколько конкретно людей сойдет с корабля, поскольку "пассажирам нужно самим решать, когда они уезжают".