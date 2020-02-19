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Не всем гражданам Китая закрыли въезд в Россию

Не всем гражданам Китая закрыли въезд в Россию
Фото: Ben Weller/AFLO/www.globallookpress.com
Меры, которые Москва вынужденно ввела для граждан КНР, будут распространяться не на всех

Временный запрет на въезд в Россию, который вступит в силу 20 февраля, не коснется тех жителей Китая, кто следует через нашу страну транзитом, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. 

"Ограничение не коснется транзитных пассажиров", – рассказали в секретариате. 

О том, что гражданам КНР временно закроют границы России стало известно 18 февраля. Решение приняли из-за непростой ситуации с распространением коронавируса, жертвами которого стали только в КНР, более 2 тысяч человек. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. 

Коронавирус– опасный тип вируса, появившийся в китайском городе Ухань. Микроорганизм очень опасен. После того как был обнаружен и зафиксирован первый случай, заразились уже несколько тысяч людей по всему миру, а умерли более ста. 

На днях случай заражения коронавирусом был зафиксирован у россиянки. Женщина была инфицирована вирусом-убийцей  на круизном лайнере Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. После стало известно, что заразился и ее муж. 


Рина КРАСНОВА

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