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Первые потери: Россия лишится миллиардов из-за коронавируса

Первые потери: Москва лишится миллиардов из-за коронавируса
Фото: van Abreu/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Запрет въезда китайцам больно ударит по экономике

Россия потеряет около 3 млрд руб. из-за вспышки коронавируса. Сумму подсчитали в Аналитической службе Ассоциации турооператоров России после того, как туристический поток в нашу страну было решено ограничить.

Эксперты получили такую цифру, проанализировав показатели 2019 года. В прошлом году зимой и весной в страну приезжали около 40 тысяч китайцев, которые тратили на территории страны примерно 30 тыс. рублей. Получается, что Россия останется без почти 3 млрд рублей.

Напомним, с 20 февраля 2020 г. российская граница временно закроется для граждан Китая. В страну нельзя будет въехать даже для учебы или работы.

Поводом для таких мер стало быстрое распространение коронавируса. Сейчас по всему миру заражены более 70 тысяч человек, почти 2 тысячи погибли. 

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Grumbler
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Уверен, что очередные подорожания или отсутствие денег на что-то правительство потом с удовольствием спишет на коронавирус.
Gor Black
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если умножить 40 тыс. китайцев, на примерно 30 тыс. рублей. то не получаетс 3 млрд
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