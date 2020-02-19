Запрет въезда китайцам больно ударит по экономике

Россия потеряет около 3 млрд руб. из-за вспышки коронавируса. Сумму подсчитали в Аналитической службе Ассоциации турооператоров России после того, как туристический поток в нашу страну было решено ограничить.

Эксперты получили такую цифру, проанализировав показатели 2019 года. В прошлом году зимой и весной в страну приезжали около 40 тысяч китайцев, которые тратили на территории страны примерно 30 тыс. рублей. Получается, что Россия останется без почти 3 млрд рублей.

Напомним, с 20 февраля 2020 г. российская граница временно закроется для граждан Китая. В страну нельзя будет въехать даже для учебы или работы.

Поводом для таких мер стало быстрое распространение коронавируса. Сейчас по всему миру заражены более 70 тысяч человек, почти 2 тысячи погибли.