Заразиться можно через аэрозоль

Китайские медики выяснили, что подхватить новый тип коронавирус таким способом можно, если долго находиться в закрытом помещении, где концентрация частиц какого-то вещества, к которому прикрепилась зараза. Об этом рассказали специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как пишет РИА Новости, заболеть пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, можно воздушно-капельным и контактным путем.

COVID-19 заразились 74,1 тысячи человек, от нового типа коронавируса умерли 2004 человека, вылечились 14 тысяч.

