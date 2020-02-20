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Коронавирус косит россиян на зараженном корабле

Коронавирус косит россиян на зараженном корабле
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/www.globallookpress.com
Количество сограждан, инфицированных китайским вирусом выросло

Еще у двух граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, нашли COVID-2019, который называют "коронавирусом". Об этом рассказали представители российского МИД в Стране восходящего солнца. 

По их словам, заболевших выявили в ходе проверки. "В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни – без ярко выраженных симптомов", - отмечается в сообщении дипломатов. 

Также отмечается, что первые заболевшие опасным вирусом-убийцей россияне – супруги - чувствуют себя нормально.

Первой гражданкой России, инфицированной COVID-2019, который называют "коронавирусом", стала отдыхающая на круизном лайнере Diamond Princess женщина. Следом за нею болезнь подхватил ее супруг. 

Лайнер  Diamond Princess остается вторым по масштабам очагом заражения. Из 3700 человек на борту коронавирус диагностировали у 540 пассажиров. По неподтвержденной информации, то и дело появляющейся в СМИ, на судне уже были зафиксированы первые смерти.

Коронавирус– опасное вирусное заболевание. По последним данным мониторинга, им заболели  75 тысяч 200 человек. Из них 74 тысячи 186 человек – жители Китая, остальные разбросаны по всему миру.  

Рина КРАСНОВА

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