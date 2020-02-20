Опасная инфекция переместится из Китая в нашу страну

Вспышка опасного коронавируса почти не коснулась России – эпицентром стала китайская провинция Хубэй. Однако несмотря на скорый спад эпидемии, она все же доберется и до нашей страны. К такому выводу пришел директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

Эпидемия может прийти в Россию уже осенью. Респираторные заболевания распространяются волнами, напомнил профессор, и первая до России не добралась. Однако вирус сам по себе не исчезнет, а продолжит заражать по всему миру людей и далее. По прогнозам Лукашева, вторая волна эпидемии накроет нашу страну в октябре, рассказал он "Известиям".

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов считает: чтобы этого не произошло, необходимо принять серьезные меры по борьбе с вирусом.

По последним данным, коронавирусом заболели более 75 тыс. человек по всему миру, большинство из них – жители Китая.



Первая россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который около двух недель стоял на карантине у берегов Японии. Позже эпидемию подхватил и ее муж. Сегодня стало известно, что заболели еще двое граждан России – они находились на том же лайнере.