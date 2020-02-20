Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Вторая волна: Россия станет новым эпицентром коронавируса

Вторая волна: Россия станет новым эпицентром коронавируса
Фото: May James/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Опасная инфекция переместится из Китая в нашу страну

Вспышка опасного коронавируса почти не коснулась России – эпицентром стала китайская провинция Хубэй. Однако несмотря на скорый спад эпидемии, она все же доберется и до нашей страны. К такому выводу пришел директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

Эпидемия может прийти в Россию уже осенью. Респираторные заболевания распространяются волнами, напомнил профессор, и первая до России не добралась. Однако вирус сам по себе не исчезнет, а продолжит заражать по всему миру людей и далее. По прогнозам Лукашева, вторая волна эпидемии накроет нашу страну в октябре, рассказал он "Известиям".

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов считает: чтобы этого не произошло, необходимо принять серьезные меры по борьбе с вирусом.

По последним данным, коронавирусом заболели более 75 тыс. человек по всему миру, большинство из них – жители Китая.

Первая россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который около двух недель стоял на карантине у берегов Японии. Позже эпидемию подхватил и ее муж. Сегодня стало известно, что заболели еще двое граждан России – они находились на том же лайнере.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

сэмэн
Ответить
Профессор ДЕБИЛ волноводный. В школу его в 6 класс.
1
новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей