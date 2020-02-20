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Зеленский озвучил условия содержания для заложников коронавируса

продолжениеВыявлена природа происхождения коронавируса
Прилетевших из Китая украинцев ждет двухнедельный карантин

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия содержания граждан страны, которые только что вернулись из Китая. В своем теленграм-канале политик написал, что их ждет двухнедельный карантин в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Учреждение на 14 дней переведут в режим бактериологической безопасности. Зеленский предположил, что на это время центр может стать одним из самых охраняемых объектов в стране, пишет "Московский комсомолец". 

Президент Незалежной выразил сожаление по поводу того, что граждане протестуют против размещения прилетевших из Китая соотечественников. Он уверен, что акции, проводимые с целью "не пустить граждан Украины на Украину", показывают государство не с лучшей стороны. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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