Прилетевших из Китая украинцев ждет двухнедельный карантин

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия содержания граждан страны, которые только что вернулись из Китая. В своем теленграм-канале политик написал, что их ждет двухнедельный карантин в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Учреждение на 14 дней переведут в режим бактериологической безопасности. Зеленский предположил, что на это время центр может стать одним из самых охраняемых объектов в стране, пишет "Московский комсомолец".

Президент Незалежной выразил сожаление по поводу того, что граждане протестуют против размещения прилетевших из Китая соотечественников. Он уверен, что акции, проводимые с целью "не пустить граждан Украины на Украину", показывают государство не с лучшей стороны.