Устроили бунт: украинцы с дракой отказались принимать заложников коронавируса
В Незалежной устроили бунт из-за эвакуации жителей страны из зараженного коронавирусом Китая. Испугавшись эпидемии в стране, украинцы отказались принимать соотечественников.
Дошло до драки. В городе Новые Санжары жители вступили в схватку с полицейскими. До первых дошли слухи, что прибывших из Поднебесной туристов закроют на карантин в местном госпитале. Между тем киевские власти держат в секрете, где будут размещены эвакуированные пассажиры борта SkyUp, уточняет "Страна.ua".
Самолет был вынужден долгое время оставаться в небе. Прежде чем развернуться в сторону украинкой столицы, воздушный корабль совершил 35 кругов над Полтавской и Днепропетровской областями. Почти 2,5 часа он метался над Харьковом, который, по словам главы областной администрации Алексея Кучеры, может превратиться в перевалочный пункт, но не станет постоянным приютом для прибывших из Китая соотечественников.
Ситуацию прокомментировал российский политолог Сергей Марков. По его мнению, она является "одной из лучших иллюстраций катастрофы, случившейся в Украине".
"Это единственная страна мира, где граждане не хотят принимать на лечение своих сограждан. Где ненавидят своих и боятся их", – написал он на своей странице в "Фейсбук".
Эксперт напомнил, что Киев не спешил забирать своих граждан из эпицентра коронавируса Ухани. После того, как руководство Незалежной пристыдила телеведущая Ольга Скабеева, оно засуетилось. В итоге украинцы прибыли на родину в числе последних.
Напомним, накануне стало известно, что обедневшая страна-соседка технически не готова к эпидемии новой заразы.
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