Интересующихся этим вопросом отправили в Россию

Бывший президент Незалежной Петр Порошенко не смог объяснить, как список "небесной сотни" сократился до 80 человек.

Несколько лет украинские власти во главе с нимо утверждали, что жертвами противников Майдана в феврале 2014 г. стали более 100 человек. А сейчас, обращаясь к украинцам в связи с годовщиной трагических событий в Киеве, экс-президент упомянул почему-то только о 80 погибших.

"По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников "революции достоинства" были ранены. И более 80 убиты", – заявил Порошенко.

Когда журналистка попыталась уточнить, куда же делись еще минимум 20 погибших, Порошенко не стал отвечать, а его охрана оттеснила женщину подальше от политика, порекомендовав ей ехать в Россию, передает "Пятый канал".

На днях в России призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в расследование дела о расстреле на Майдане.