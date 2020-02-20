Зеленскому посоветовали "не кормить крокодила", а начать укреплять армию Незалежной

Только сильная Украина сможет защитить себя от посягательств России. Об этом заявил грузинский дипломат Бачо Корчилава, комментируя обострение обстановки в Донбассе.

По его мнению, мирные инициативы президента Незалежной Владимира Зеленского провалились. Об этом дескать свидетельствует перестрелка 18 февраля в районе зоны разведения Золотое. С точки зрения Корчилавы, это была попытка "прощупать почву", ведь цель Москвы – забрать Донбасс себе, для этого она и раздает российские паспорта украинцам на юго-востоке.

"Однажды Россия просто заявит, что в Донбассе притесняют россиян, и после этого начнется полномасштабное военное вторжение на Украину", – заявил грузинский дипломат в эфире Хвилі.

Он раскритиковал Зеленского, который, по его словам, "кормит крокодила", в надежде, что его самого не сожрут. Но предсказать поведение хищника невозможно, напомнил об опасности Корчилава.

18 февраля на линии разграничения сил в Луганской области погибли двое военнослужащих украинской армии, еще четверо были ранены. Киев заявил, что перестрелку начали ополченцы, однако в Луганске сообщили, что вели только ответный огонь. В Москве эти события назвали провокацией.