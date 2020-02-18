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Киев обвинил Москву в нападении в Донбассе

Киев обвинил Москву в нападении в Донбассе
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зеленский созвал экстренное совещание Совета нацбезопасности Украины

Киев будет придерживаться курса на завершение войны в Донбассе, несмотря на вооруженную провокацию. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 18 февраля, на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Президент созвал силовиков после того, как на линии разграничения в Луганской области произошла перестрелка. В штабе Операции Объединенных сил (ООС) тут же обвинили во всем Россию.

"Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минского соглашениями вооружения", – говорится в сообщении ООС в "Фейсбук".

Зеленский публично говорить о причастности Москвы к обстрелу не стал, но подчеркнул, что цель этой "циничной провокации" – "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но безостановочными шагами".

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что слышали о перестрелке, но о ее причинах не знают, передает RT.

При этом Луганске заявили, что режим прекращения огня был нарушен именно с украинской стороны.

Николай ВИКТОРОВ

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