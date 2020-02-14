Украине придумали план по завершению войны в Донбассе
В рамках Мюнхенской конференции обнародован план по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, в разработке которого участвовала группа экспертов из разных стран, в том числе из России и Незалежной.
Документ носит название "Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и Евро-Атлантическом регионе". В числе авторов плана экс-министр обороны Великобритании Дес Браун, бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Под документом стоят подписи более 40 специалистов по международной безопасности. Среди них есть несколько представителей Украины – Александр Чалый, Василий Филипчук и Алексей Семений.
В прелюдии к документу говорится, что "политическое решение имеет основополагающее значение для прекращения вооруженного конфликта в Донбассе, улучшения перспектив конструктивного украинско-российского диалога в более широком плане, в том числе по Крыму, и повышения евроатлантической безопасности".
"Мюнхенский план" включает в себя следующие шаги: восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК); создание переговорной группы между военными ведомствами "нормандской четверки"; увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения; решение вопросов без вести пропавших людей; разминирование территорий; запуск программы по восстановлению Донбасса; создание на Украине зоны свободной торговли с ЕС и Россией и т.д..
Среди шагов примирения с РФ есть пункт о принятии "дорожной карты" по антироссийским санкциям – при выполнении "Мюнхенского плана" и минских соглашений Москва может рассчитывать на смягчение рестрикций.
В качестве политических мер по урегулированию ситуации предлагается начать новый диалог между евроатлантическими странами о взаимной безопасности, поддержке и определении "областей взаимодействия" между ЕС и Россией, а также запуск "нового диалога о национальной идентичности" на Украине.
Последний шаг может вызвать бурю эмоций в Незалежной. Приведем этот пункт полностью:
"Новый инклюзивный национальный диалог во всей Украине желателен и может
быть запущен как можно скорее. В таком диалоге должны участвовать
лидеры мнений, ведущие ученые и международно признанные эксперты. Должны
быть приложены усилия для взаимодействия с видением соседей Украины,
в частности Польши, Венгрии и России. Диалог должен касаться тем истории
и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств.
Он должно охватывать [вопросы] терпимости и уважения к этническим
и религиозным меньшинствам (как внутри страны так и в международном
контексте) для расширения взаимодействия, инклюзивности и социальной
сплоченности".
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