Киев похвастался "тектоническими сдвигами" в отношениях с блоком

Удивительная метаморфоза произошла с Вооруженными силами Украины. Оказывается, это не посланники НАТО обучают украинцев азам ведения войны после бесславных поражений в Дебальцево и Иловайске, а наоборот, воины ВСУ многому научили солдат альянса. С таким откровением выступил вице-премьер Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его словам, киевские власти получают "много слов благодарности за возможность учиться у ВСУ".

"Не просто приезжать делиться опытом, а учиться, как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи", – цитирует вице-премьера правительственный портал.

Пан Кулеба отметил, что Североатлантический альянс и Незалежная "важны друг для друга".

Также он подчеркнул, что вступление страны в НАТО остается вопросом времени и добавил, что в течение пяти лет украинские власти ожидают получить критерии присоединения соборной к блоку.

Слова вице-премьера о том, кто-кого там учит выглядят диссонансом на фоне впечатлений от украинских военнослужащих американского полковника Роберта Трейси, который в качестве инструктора совершенствовал боевые навыки вэсэушников в Яворовском учебном центре подо Львовом.

Летом прошлого года он описал в своем блоге, как ему приходилось выгонять с плаца пьяных солдат и офицеров. Его бесило, что никто толком не понимает английский язык, поскольку у них "какая-то мешанина из разных людей". А еще "украинские солдаты – ленивые бездельники, которые неохотно работают", да к тому же жадные до денег.