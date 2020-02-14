Солдаты НАТО едут обучаться на Украину
Удивительная метаморфоза произошла с Вооруженными силами Украины. Оказывается, это не посланники НАТО обучают украинцев азам ведения войны после бесславных поражений в Дебальцево и Иловайске, а наоборот, воины ВСУ многому научили солдат альянса. С таким откровением выступил вице-премьер Незалежной Дмитрий Кулеба.
По его словам, киевские власти получают "много слов благодарности за возможность учиться у ВСУ".
"Не просто приезжать делиться опытом, а учиться, как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи", – цитирует вице-премьера правительственный портал.
Пан Кулеба отметил, что Североатлантический альянс и Незалежная "важны друг для друга".
Также он подчеркнул, что вступление страны в НАТО остается вопросом времени и добавил, что в течение пяти лет украинские власти ожидают получить критерии присоединения соборной к блоку.
Слова вице-премьера о том, кто-кого там учит выглядят диссонансом на фоне впечатлений от украинских военнослужащих американского полковника Роберта Трейси, который в качестве инструктора совершенствовал боевые навыки вэсэушников в Яворовском учебном центре подо Львовом.
Летом прошлого года он описал в своем блоге, как ему приходилось выгонять с плаца пьяных солдат и офицеров. Его бесило, что никто толком не понимает английский язык, поскольку у них "какая-то мешанина из разных людей". А еще "украинские солдаты – ленивые бездельники, которые неохотно работают", да к тому же жадные до денег.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик