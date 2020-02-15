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Украина подбивает Румынию бороться с Россией в Черном море

Украина подбивает Румынию бороться с Россией в Черном море
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев и Бухарест обменяются данными о морской и воздушной ситуации в акватории

Украина предложила Румынии вместе противостоять России в Черном море. Для этого украинцы хотят усилить военно-морское сотрудничество с румынами. Об этом рассказал министр обороны Незалежной Андрей Загороднюк после встречи с румынским коллегой Николаем Чуке.

Политики пообщались в рамках Мюнхенской конференции. По словам Загороднюка, они обсудили возможность обмениваться информацией о ситуации в Черном море. Такое партнерство, как отметил украинский министр, поможет странам эффективно реагировать на общие угрозы в регионе.

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море и милитаризацией Крыма", - написал Загороднюк в своей телеграм-канале.

Также Киев предложил Бухаресту устроить совместные военные учения и расширить деятельность международного инженерного батальона "Тиса". Загороднюк надеется, что румынская сторона поспособствует тому, чтобы Незалежная присоединилась к программе партнерства расширенных возможностей НАТО.

Ранее в Киеве уже похвастались сдвигами в отношениях с Североатлантическим альянсом. Военные организации учатся боевым навыкам у украинских коллег. 

Полина ИВАНОВА

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