Украинскому лидеру забыли дать микрофон и включили музыку в наушниках

Поездка на Мюнхенскую конференцию по безопасности не задалась.

Владимир Зеленский дважды попал в неловкую ситуацию. Во время выступления президента Незалежной оказалось, что ему забыли поставить микрофон. Подошедший к трибуне политик растерялся.

"Я могу получить микрофон? Я не могу без него", – признался он. Желаемое бывший комик получил от одного из организаторов, пишет РИА Новости. Отметим, что вещал Зеленский не в основном зале. Для выступления ему отвели небольшое помещение.

Второй конфуз случился во время беседы с модератором Кристиан Аманпур. В наушниках президента Украины неожиданно заиграла музыка вместо перевода, о чем он и оповестил присутствующих.

"Вы и меня слышите, или только музыку", – спросила Аманпур. "И то, и другое", – сообщил Зеленский. Трансляцию можно увидеть на Youtube-канале In time Ukraine.

В проходящей в Мюнхене конференции по безопасности участвуют около 800 представителей разных стран. Среди них – порядка 150 лидеров государств, премьер-министров и членов правительств. Делегацию нашей страны возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее в рамках Мюнхенской конференции был опубликован план по урегулированию ситуации в Донбассе.