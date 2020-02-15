В Незалежной прикинули, чем обернется подача воды на полуостров

В случае, если российские и украинские власти договорятся об отмене водной блокады, Запад уже не захочет бойкотировать Крым. Получается, что избавят полуостров от давления ограничительных мер сами представители Незалежной. К такому выводу пришел писатель и публицист Андрей Курков.

"При подаче воды с материковой Украины в Крым партнеры Украины, которых суверенитет Украины беспокоит, похоже, больше, чем украинское руководство, зададутся вопросом: а стоит ли продолжать бойкот аннексированного Крыма?" – написал он в статье, опубликованной на портале "Крым.Реалии".

Называть полуостров "оккупированным" страны, которые ввели санкции против России, уже не будут. Жизнь в Крыму наладится, "и снова воцарится покой и гармония", отмечает Курков, добавляя, что процветание будет на российской территории, а не на материковой Украине.

Ранее в Раде приняли решение о невозможности поставок воды в Крым до его возвращения в состав Незалежной.