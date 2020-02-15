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Санкции против Крыма отменят украинцы

Санкции против Крыма отменят украинцы
Фото: Nikolay Gyngazov/ www.globallookpress.com
В Незалежной прикинули, чем обернется подача воды на полуостров

В случае, если российские и украинские власти договорятся об отмене водной блокады, Запад уже не захочет бойкотировать Крым. Получается, что избавят полуостров от давления ограничительных мер сами представители Незалежной. К такому выводу пришел писатель и публицист Андрей Курков.

"При подаче воды с материковой Украины в Крым партнеры Украины, которых суверенитет Украины беспокоит, похоже, больше, чем украинское руководство, зададутся вопросом: а стоит ли продолжать бойкот аннексированного Крыма?" – написал он в статье, опубликованной на портале "Крым.Реалии".

Называть полуостров "оккупированным" страны, которые ввели санкции против России, уже не будут. Жизнь в Крыму наладится, "и снова воцарится покой и гармония", отмечает Курков, добавляя, что процветание будет на российской территории, а не на материковой Украине.

Ранее в Раде приняли решение о невозможности поставок воды в Крым до его возвращения в состав Незалежной.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А наш всё разговоры разговаривает. Газпром в ж.. И прям хвостиком виляет, я свой, братья к Дьяченке презент, Лужкову досочку, и институт его именем., так что раскается и лезет в друзья к врагам, то к Японии, то к Турции. Противно!
Гость
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Гость
Опять эти бредовые <цензура> Мордора!
Да никто не будет помогать оккупантам! А кто попробует - переселят в Крым!
Истино ФАШИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО УКРОИНА....
А как переселять будите как немци евреев?
Гость
Ответить
Гость
Опять эти бредовые <цензура> Мордора!
Да никто не будет помогать оккупантам! А кто попробует - переселят в Крым!
Даже не мечтайте о переселении!!!
Гость
Ответить
Мечты Кремля, такие как Курков, хотят превратить в реальность.
Не выйдет! Санкции будут крепчать!
Гость
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Опять эти бредовые <цензура> Мордора!
Да никто не будет помогать оккупантам! А кто попробует - переселят в Крым!
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