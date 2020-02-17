Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Зеленский пожалел о прерванной карьере шоумена

Зеленский пожалел о прерванной карьере шоумена
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жизнь бывшего комика сильно изменилась

Президент Украины Владимир Зеленский считает верным свое решение "пойти в президенты". Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

На площадке "Townhall on Ukraine" Зеленского спросили, жалеет ли он о прерванной карьере комедийного актера. Он подтвердил, что порой возвращается мысленно к работе на телевидении.

"Да, иногда я думаю об этом. Иногда я думаю о том, как изменилась моя жизнь", – признал он.

Вместе с тем бывший комик считает, что на нынешнем поприще приносит больше пользы. Такие события, как обмен пленными с Донбассом, позволяют ему и его команде считать, что "день прожит правильно". Если же во время его президентства война на юго-востоке будет окончена, то жалеть будет не о чем.

"Если мы это сможем, вернем наших людей и территории, я думаю, что сделал это (пошел в президенты – прим.ред.) не зря", – цитирует "Обозреватель" президента.

Ранее стало известно о нескольких казусах с Владимиром Зеленским во время мероприятий в Мюнхене.

Фоторепортаж
Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хм. Он разве прерывал карьеру? Ну выступил в новом амплуа и всё.
Гость
Ответить
Чего ему жалеть то, ну продолжит апосля президентства, и снова будет ездить денежку зарабатывать, и к нынешним "врагам" украины в том числе, без стиснения!
Гость
Ответить
Кокос употреблять стало труднее и позорнее
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей