Жизнь бывшего комика сильно изменилась

Президент Украины Владимир Зеленский считает верным свое решение "пойти в президенты". Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

На площадке "Townhall on Ukraine" Зеленского спросили, жалеет ли он о прерванной карьере комедийного актера. Он подтвердил, что порой возвращается мысленно к работе на телевидении.

"Да, иногда я думаю об этом. Иногда я думаю о том, как изменилась моя жизнь", – признал он.

Вместе с тем бывший комик считает, что на нынешнем поприще приносит больше пользы. Такие события, как обмен пленными с Донбассом, позволяют ему и его команде считать, что "день прожит правильно". Если же во время его президентства война на юго-востоке будет окончена, то жалеть будет не о чем.

"Если мы это сможем, вернем наших людей и территории, я думаю, что сделал это (пошел в президенты – прим.ред.) не зря", – цитирует "Обозреватель" президента.

Ранее стало известно о нескольких казусах с Владимиром Зеленским во время мероприятий в Мюнхене.