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"Нафтогаз" начислил проценты к долгу России за Крым

"Нафтогаз" начислил проценты к долгу России за Крым
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сумма нового иска достигла 8 миллиардов долларов

Украинская компания "Нафтогаз" уточнила свои требования по компенсации ущерба от воссоединения Крыма с Россией. В иске, поданном в арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге, указана новая сумма, необходимая для покрытия потерь.

"Размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 миллиардов долларов США", – говорится в сообщении компании в "Твиттер".

О том, что "Нафтогаз" собирается подать новый иск к России из-за утраченных в 2014 г. активов в Крыму, стало известно в январе. Если раньше компания оценивала свои убытки в $5 млрд, то теперь ее аппетиты заметно возросли, пишет "Царьград".

В Киеве особо подчеркивают, что данный процесс не имеет отношения к соглашению между "Нафтогазом" и "Газпромом" о взаимном отказе от судебных претензий, поскольку ответчиком является не компания, а Российская Федерация.

Москва данные претензии "Нафтогаза" отвергает, а также указывает, что подобные претензии не относятся к юрисдикции данного арбитража.

Ранее в Киеве рассказали о подготовке еще одного иска против России.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

zx
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а хрен по всей рабочей морде
Гость
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А платить, свинорылое быдло, все равно придется! Как вы кукарекали, что 3 млрд. платить не будете? А нагнули вас аж на раз-два-три! ;) Так будет и в этот раз и он дааалееекооо не последний!
Гость
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Хохлы напоминают ту рыбу, у которой рот половину туловища занимает. И для отсасывания тоже пригодится.
Гость
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Россия, как правопреемница СССР, должна подать встречный иск по затратам Российской Федерации на создание инфраструктуры и промышленности в Украине за время существования СССР. Такие же иски можно выставить и остальным русофобским властям Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии!!!
Гость
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а что 3 лярда бачей от анального достояния уже проели? быстро управились.
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