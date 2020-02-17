Сумма нового иска достигла 8 миллиардов долларов

Украинская компания "Нафтогаз" уточнила свои требования по компенсации ущерба от воссоединения Крыма с Россией. В иске, поданном в арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге, указана новая сумма, необходимая для покрытия потерь.

"Размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 миллиардов долларов США", – говорится в сообщении компании в "Твиттер".

О том, что "Нафтогаз" собирается подать новый иск к России из-за утраченных в 2014 г. активов в Крыму, стало известно в январе. Если раньше компания оценивала свои убытки в $5 млрд, то теперь ее аппетиты заметно возросли, пишет "Царьград".

В Киеве особо подчеркивают, что данный процесс не имеет отношения к соглашению между "Нафтогазом" и "Газпромом" о взаимном отказе от судебных претензий, поскольку ответчиком является не компания, а Российская Федерация.



Москва данные претензии "Нафтогаза" отвергает, а также указывает, что подобные претензии не относятся к юрисдикции данного арбитража.

Ранее в Киеве рассказали о подготовке еще одного иска против России.