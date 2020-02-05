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Зеленский пристроил деньги "Газпрома"

"Газпром" построит дороги на Украине
Владимир Зеленский. Фото: Gao Jing/Xinhua/www.globallookpress.com
Средства от российского газового гиганта пойдут на инфраструктурные проекты

Почти $3 млрд, полученные "Нафтогазом" от "Газпрома", будут направлены на строительство дорог и на возведение более 200 приемных отделений медицинской помощи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совещании с участием представителей кабмина и Рады. Украинскому правительству он поручил в течение двух недель подготовить необходимые документы для проектов.

Российская компания "Газпром" выплатила "Нафтогазу" $2,9 млрд в счет уплаты долга, накопившегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. В феврале 2018 г. суд обязал газового гиганта РФ выплатить Украине $2,56 млрд компенсации из-за недопоставок транзитного газа.

В конце декабря прошлого года Россия и Украина отказались от взаимных судебных претензий и заключили новый контракт на транзит газа, напоминает НСН. В январе этого года "Газпром" уже перевел "Нафтогазу" $578,4 миллиона.

Валентина МАЙОРОВА

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