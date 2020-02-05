Украинцев взбесило заявление госсекретаря США про Крым
Киев не хочет признавать потерю Крыма. Его не убеждают даже слова госсекретаря США Майка Помпео. Накануне тот высказал мнение, что, став однажды российской территорией, полуостров не вернется под власть Незалежной. Но поскольку сказано это было не с официальной трибуны, украинцы Помпео не поверили.
"Такое заявление публично он не делал. Он это сделал в беседе с активистами, так называемыми декорационными, которые у нас расплодились в стране. На самом деле, мы этого в официальном заявлении не слышали", – подчеркнул в интервью радиостанции "Говорит Москва" депутат Верховной Рады Юрий Бойко.
Усомнился в словах Помпео и киевский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, высказывание американского дипломата просто переврали журналисты, пишет "Взгляд". Накануне информацию о встрече Помпео с местной активисткой Эмине Джапаровой распространило украинское издание "Новое время". По его данным, в ответ на просьбу общественницы организовать в Вашингтоне международную конференцию по "крымскому вопросу" Помпео с недовольным лицом заявил, что США не заинтересованы в таком мероприятии, поскольку это пустая трата времени:
"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", – сказал Помпео.
При этом в самом Крыму решили, что США наконец-то осознали реальное положение вещей. "Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова", – оценил выступление Помпео сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в беседе с РИА "Новости".
Помпео в эти совершает турне по постсоветским республикам. Он посетил Белоруссию, а во вторник, 4 февраля, прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также с главами военного и внешнеполитического ведомств.
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