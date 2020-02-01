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Россия в пролете: США пообещали Белоруссии нефть

Для этого нужно лишь "сказать и обратиться"

Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам. Такое заявление сделал находящийся с визитом в Минске госсекретарь США Майк Помпео, передает Tut.by. 

По словам американского дипломата, США являются наиболее крупным производителем энергоресурсов в мире. Помпео отметил, что все, что нужно Белоруссии, это "сказать и обратиться к нам". 

Напомним, Москва и Минск находятся на стадии переговоров по условиям поставки российской нефти. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко повысил тариф на прокачку нефти из России. 

Сергей САЗОНОВ

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