Для этого нужно лишь "сказать и обратиться"

Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам. Такое заявление сделал находящийся с визитом в Минске госсекретарь США Майк Помпео, передает Tut.by.

По словам американского дипломата, США являются наиболее крупным производителем энергоресурсов в мире. Помпео отметил, что все, что нужно Белоруссии, это "сказать и обратиться к нам".

Напомним, Москва и Минск находятся на стадии переговоров по условиям поставки российской нефти. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко повысил тариф на прокачку нефти из России.