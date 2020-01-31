Отомстил: Лукашенко поднял цены на транзит российской нефти
Минск с 1 февраля повысил тариф на прокачку нефти из России европейским потребителям по магистральным нефтепроводам на 6,6%. Об этом в пятницу, 31 января, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.
"Размер повышения тарифов определен исключительно в соответствии с требованиями методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта", – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что МАРТ и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не удалось прийти к общему соглашению о компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба" из-за "грязной" нефти, которая забила советскую трубу весной 2019 года. Поскольку Москва не приняла предложения Минска, тарифы были повышены согласно предыдущим договоренностям.
Накануне глава МАРТ Владимир Колтович сообщил, что стороны не смогли договориться о ценах на транзит. В свою очередь замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что считает переговоры завершенными и Минск вправе устанавливать тарифы.
Также вчера белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что его страна находится в состоянии войны за энергоресурсы, а отечественная экономика несет потери, которые "подбросили наши братья".
Ранее стало известно, что Белоруссия планировала повысить тарифы на 16,6%, однако Россия
потребовала обосновать методику расчета. Стороны могут вернуться к переговорам к лету.
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