Платить за испорченную трубу надо, но о цене придется договариваться

Требование Белоруссии о повышении тарифа на транзит российского сырья в уплату компенсации за грязную нефть, забившую нефтепровод "Дружба" весной этого года, в правительстве РФ посчитали справедливым. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Однако, считает он, размер тарифа, который предлагает Минск, не устраивает Москву. Козак отметил, что в РФ подготовили компромиссный вариант, сообщает ТАСС.

"Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Белоруссию справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной. Речь идет о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем на Украине и в Европе", – подчеркнул вице-премьер.

Накануне стало известно, что белорусский оператор нефтепровода "Дружба" компания "Гомельтранснефть Дружба" направила письмо госкомпании "Транснефть", в котором информировала о намерении повысить с 1 августа тариф за прокачку нефти – на 21,7%.

А сегодня Минск сообщил о досрочной реализации Дорожной карты по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов, то что в СМИ называют грязной нефтью.

"12 июля в 13:00 очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы белорусской компании.

