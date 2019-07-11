Минск ударит по Москве тарифом за транзит

Чтобы взыскать с российской стороны деньги за грязную нефть, которая прошла по трубе "Дружба" в апреле нынешнего года, Белоруссия решила с 1 августа повысить тариф на прокачку черного золота почти на 22%. Об этом белорусский оператор нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" уже уведомил госкомпанию "Транснефть".

Как сообщает сегодня "Интерфакс-Беларусь", в распоряжении которого оказалась копия соответствующего письма, в Минске настаивают на том, что в связи с крупнейшим нефтяным загрязнением главного нефтепровода России белорусская компания понесла большие убытки и недополучила 1,5 млрд руб ($23,7 млн).

По причине снижения объемов транспортировки нефти действующие тарифы не позволяют покрыть расходы белорусам в полном объеме "Гомельтранснефть Дружба" планирует повысить плату на транзит черного золота на 21,7% уже с 1 августа.

При этом в письме говорится, что белорусская компания просит российского монополиста согласовать рост тарифов.

"Хотел бы сразу отметить, что оно (сообщение из Минска) фактически представляет собой третью попытку в 2019 году изменить ситуацию с тарифами на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам", – прокомментировал ситуацию советник президента "Транснефти" и пресс-секретарь Игорь Демин.

По его словам, вопрос о внеплановом увеличении тарифов на транзит нефти переходит в компетенцию уполномоченных органов Белоруссии и России в сфере тарифного регулирования.

Напомним, крупнейшая авария на нефтепроводе "Дружба" произошла 19 апреля, затронув всех потребителей российской нефти в Европе. В результате трубопровод пришлось остановить, компенсации иностранным компаниям оцениваются в миллиарды долларов. Полностью очистить трубу специалисты смогли лишь к 28 июня. Уже тогда Минск пригрозил Москве, что если Россия добровольно не компенсирует убытки, то Белоруссия своего добьется через суд.

