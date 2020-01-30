Батька призвал страну учиться жить по средствам

Минск ведет войну за энергоресурсы, а Белоруссия несет экономические потери из-за Москвы. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, давая наставления новым назначенцам в разные госструктуры.

Во время общения с чиновниками, батька предупредил их, что в этом году предстоит очень серьезная работа, поскольку нужно "преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией".

"Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства считает, что Республика находится в состоянии войны за энергоресурсы, "поэтому надо научиться экономить и жить по средствам".

Накануне Лукашенко дал поручение кабмину начать переговоры с Казахстаном и подписать соглашения о поставках нефти, напоминает RT.

Ранее сегодня стало известно, что белорусский лидер приобрел новый самолет стоимостью более $60 млн. По информации местного журналиста Степан Путило, о чем он написал в Telegram-канале NEXTA, речь идет о бизнес-джете Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ.

