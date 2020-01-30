Журналисты раскопали подробности о личном транспорте белорусского лидера

Содержание президента Белоруссии Александра Лукашенко будет дешевле обходиться республиканскому бюджету. Потому что для поездок лидера теперь не придется каждый раз поднимать в воздух мощные "Боинги" 737-й и 767-й моделей. Для него приобретен небольшой бизнес-джет Gulfstream G550.

Сама покупка, конечно, недешевая, сообщает белорусский журналист Степан Путило в телеграм-канале NEXTA. Цена самолетика – $61,5 миллион. И это только по каталогу, не считая стоимости внутренней отделки.

Бизнес-джет прибыл в аэропорт Минска еще в сентябре 2019 г., покупка осуществлялась через австрийскую фирму, которая и перегнала его в Белоруссию. После этого был совершен только один полет Лукашенко – в Варшаву, пишет репортер.

То, что самолет принадлежит президенту Белоруссии, доказывает ливрея, выполненная в цветах национального флага и бортовой номер EW-001PJ, отмечает корреспондент. По его данным, использовать этот борт Лукашенко намерен только для частных поездок. Государственные визиты он продолжит наносить на лайнерах Boeing.

Ранее Лукашенко придумал, как пополнить бюджет республики.