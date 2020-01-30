Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Лукашенко пригнали новый самолет

Лукашенко пригнали самолет за 60 миллионов долларов
Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by/
Журналисты раскопали подробности о личном транспорте белорусского лидера

Содержание президента Белоруссии Александра Лукашенко будет дешевле обходиться республиканскому бюджету. Потому что для поездок лидера теперь не придется каждый раз поднимать в воздух мощные "Боинги" 737-й и 767-й моделей. Для него приобретен небольшой бизнес-джет Gulfstream G550.

Сама покупка, конечно, недешевая, сообщает белорусский журналист Степан Путило в телеграм-канале NEXTA. Цена самолетика – $61,5 миллион. И это только по каталогу, не считая стоимости внутренней отделки.

Бизнес-джет прибыл в аэропорт Минска еще в сентябре 2019 г., покупка осуществлялась через австрийскую фирму, которая и перегнала его в Белоруссию. После этого был совершен только один полет Лукашенко – в Варшаву, пишет репортер.

То, что самолет принадлежит президенту Белоруссии, доказывает ливрея, выполненная в цветах национального флага и бортовой номер EW-001PJ, отмечает корреспондент. По его данным, использовать этот борт Лукашенко намерен только для частных поездок. Государственные визиты он продолжит наносить на лайнерах Boeing.

Ранее Лукашенко придумал, как пополнить бюджет республики.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей