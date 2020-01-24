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Меня съедят: Лукашенко пожаловался на давление Москвы

Меня съедят: Лукашенко запаниковал из-за давления Москвы
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/
Белорусский президент пообещал отстаивать суверенитет республики

Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск. Об этом заявил Александр Лукашенко в пятницу, 24 января, во время визита в город Шклов.

"Для чего они решили надавить – догадайтесь сами", – цитирует главу республики близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер добавил, что не хочет быть последним президентом страны: "Почетно быть первым, но последним быть я не хочу". Также Лукашенко сказал, что не может пойти на "растворение" суверенитета Белоруссии в России, иначе белорусы его "съедят" в течение года.

Ранее Минск объявил о своем налоговом маневре в ответ на повышение цены российской нефти для белорусов. Согласно этому плану, транзит нефти по территории Белоруссии будет облагаться экологическим налогом. А некоторые источники и вовсе утверждают, что транзит по нефтепроводу "Дружба" могут вообще перекрыть для поставок в Белоруссию нероссийской нефти.

Лукашенко заявлял, что Минск будет покупать у Москвы лишь 30 – 40% от необходимых объемов, а остальной будет завозить из Прибалтики и, возможно, если получится, даже из Казахстана.

В конце года белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали получать российское черное золото по действующему контракту. Москва и Минск не могут договориться по поводу цены. До этого Лукашенко говорил, что белорусы будут закупать у России и нефть и газ по ценам не выше прошлого года.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Место "презика" занято нашим мистером Пу. А вот <цензура> лезть в дела другой страны, ЭТО ДРУГАЯ СТРАНА! А не область России. Пора бы привыкнуть.
игорь
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о каком суверенитете речь если все жалуется что его прессуют? его не было и нет
хотите самостоятельности - значит все надо покупать по мировым ценам а не жалобно просить смоленские на себя
Гость
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места своего бомтся потерять вот и несет пургу
М
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кремль сам вырастил этого упыря,вот сами и снимайте,белоруссы достойны лучшего презика,умней и толковей
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