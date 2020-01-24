Белорусский президент пообещал отстаивать суверенитет республики

Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск. Об этом заявил Александр Лукашенко в пятницу, 24 января, во время визита в город Шклов.

"Для чего они решили надавить – догадайтесь сами", – цитирует главу республики близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер добавил, что не хочет быть последним президентом страны: "Почетно быть первым, но последним быть я не хочу". Также Лукашенко сказал, что не может пойти на "растворение" суверенитета Белоруссии в России, иначе белорусы его "съедят" в течение года.

Ранее Минск объявил о своем налоговом маневре в ответ на повышение цены российской нефти для белорусов. Согласно этому плану, транзит нефти по территории Белоруссии будет облагаться экологическим налогом. А некоторые источники и вовсе утверждают, что транзит по нефтепроводу "Дружба" могут вообще перекрыть для поставок в Белоруссию нероссийской нефти.

Лукашенко заявлял, что Минск будет покупать у Москвы лишь 30 – 40% от необходимых объемов, а остальной будет завозить из Прибалтики и, возможно, если получится, даже из Казахстана.

В конце года белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали получать российское черное золото по действующему контракту. Москва и Минск не могут договориться по поводу цены. До этого Лукашенко говорил, что белорусы будут закупать у России и нефть и газ по ценам не выше прошлого года.