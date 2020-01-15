Помочь братской республике готов Казахстан

Переговоры Минска и Нур-Султана по поводу поставок нефти в Белоруссию состоятся до 20 января. Об этом в среду, 15 января, сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

Он также подтвердил, что в министерство поступил запрос от белорусов. И заявил о готовности организовать встречу делегации из столицы братской республике с представителями нефтяных компаний его страны.

"Если кто-либо... изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна", – приводит РИА "Новости" слова Ногаева.

Белоруссия столкнулась с дефицитом нефти в начале 2020 г., так как отказалась покупать российское сырье по рыночным ценам. В результате объемов, поставляемых по действующим контрактам, хватает для внутреннего потребления республики, но на экспорт ничего не остается. Поэтому Минск несет убытки от потери экспорта топлива, а его клиенты, в первую очередь, на Украине испытывают нехватку бензина и дизтоплива.

Ранее Белоруссия обратилась к Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии с предложением обсудить возможность поставки нефти в Белоруссию.