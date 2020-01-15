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Белоруссия нашла замену российской нефти

Белоруссия придумала замену российской нефти
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Помочь братской республике готов Казахстан

Переговоры Минска и Нур-Султана по поводу поставок нефти в Белоруссию состоятся до 20 января. Об этом в среду, 15 января, сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

Он также подтвердил, что в министерство поступил запрос от белорусов. И заявил о готовности организовать встречу делегации из столицы братской республике с представителями нефтяных компаний его страны.

"Если кто-либо... изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна", – приводит РИА "Новости" слова Ногаева.

Белоруссия столкнулась с дефицитом нефти в начале 2020 г., так как отказалась покупать российское сырье по рыночным ценам. В результате объемов, поставляемых по действующим контрактам, хватает для внутреннего потребления республики, но на экспорт ничего не остается. Поэтому Минск несет убытки от потери экспорта топлива, а его клиенты, в первую очередь, на Украине испытывают нехватку бензина и дизтоплива.

Ранее Белоруссия обратилась к Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии с предложением обсудить возможность поставки нефти в Белоруссию.  

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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это хорошо что у казахов нашли,значит можно будет поставить такой же тариф (как нам в белоруссии) на прокачку плюс 50% экологический сбор от казахстана до белоруссии,нормалек выйдет,и нам хорошо и колхознику наука
Гость
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МИНСКУ БРАВО !!!
Гость
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и как Казакстан будет поставлять нефть Белоруссии только через Россию куда не кинь всюду клин
игорь
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так это же будет здорово)) что белорусы найдут нефть по мировым ценам))
значит могут и у нас покупать за мировую цену без скидок))
ждем когда первый баррель купят чтобы тут же им за столько же и продать
Гость Влада
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Белоруссия ищет нефть бандеровской Украине, чтобы те могли убивать русских. У и <цензура> же ты, Лукашенко
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