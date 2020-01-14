Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Доходы России от продажи газа обрушились из-за резкого роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Как известно, Москва поставляет трубопрововодный газ.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), которые приводит ТАСС, экспорт СПГ вырос за 11 месяцев прошлого года в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А доходы от него увеличились в полтора раза до $7,648 млрд.
В результате Россия получила в минувшем году за газ около $37,4 млрд. Это на 15,4% меньше, чем в прошлом году.
Доходы от поставки нефти упали не столь значительно – на 5,8% до $111,59 млрд. И это притом, что объем экспорта вырос на 3,8%.
Экспорт нефтепродуктов принес почти на 16% меньше денег – $60,731 млрд при снижении поставок на 7%.
На ситуацию с газом сильно повлиял крайне невыгодный для России контракт с "Нафтогазом", который назвали в Киеве "самым выгодным в истории". В Москве, в свою очередь, объяснили, что если бы не договорились в Украиной к 2020 году, потери были бы намного серьезнее.
Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков
Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале