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Россия потеряла миллиарды на газе и нефти

Россия потеряла миллиарды на газе и нефти
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Американцы ограбили Москву поставками своего сжиженного природного газа

Доходы России от продажи газа обрушились из-за резкого роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Как известно, Москва поставляет трубопрововодный газ.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), которые приводит ТАСС, экспорт СПГ вырос за 11 месяцев прошлого года в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А доходы от него увеличились в полтора раза до $7,648 млрд.

В результате Россия получила в минувшем году за газ около $37,4 млрд. Это на 15,4% меньше, чем в прошлом году.

Доходы от поставки нефти упали не столь значительно – на 5,8% до $111,59 млрд. И это притом, что объем экспорта вырос на 3,8%.

Экспорт нефтепродуктов принес почти на 16% меньше денег – $60,731 млрд при снижении поставок на 7%.

На ситуацию с газом сильно повлиял крайне невыгодный для России контракт с "Нафтогазом", который назвали в Киеве "самым выгодным в истории". В Москве, в свою очередь, объяснили, что если бы не договорились в Украиной к 2020 году, потери были бы намного серьезнее.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это всё копейки
Гость
Ответить
"На ситуацию с газом сильно повлиял крайне невыгодный для России контракт с "Нафтогазом""

Да ладно вам прибедняться. Турецкий поток работает, скоро введут СП-2 и через 5 лет Украина будет прокачивать не более 10 млрд. кубометров, соответственно прибыль Газпрома возрастет
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