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Российская нефть озолотит бюджет Белоруссии

Российская нефть озолотит бюджет Белоруссии
Фото: flickr.com/adam_jones
Минск подсчитал прибыл от транзита черного золота из РФ

Казна Белоруссии может получить около $100 млн за счет введенного налога на перекачку нефти и нефтепродуктов через территорию страны. Об этом сообщил представитель пресс-службы белорусского Минфина.

Он пояснил, что данная сумма складывается из увеличения налога на прибыль с 18 до 50 процентов и непосредственно экологического налога, пишет "Интерфакс".

В ведомстве особо подчеркнули, что такой вид налога прорабатывался Минском давно и не имеет отношения к переговорам с Москвой о поставках российской нефти.

Напомним, 10 января 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога для организаций, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов в Республике. Власти страны собираются эти деньги потратить работы по ликвидации последствий возможных аварий на нефтепроводах или других экологических катастроф, связанных с транзитом топлива.

Ранее сегодня стало известно, что Минск послал запросы ряду государств с предложением о закупке черного золота в качестве альтернативы российскому.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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