Белорусские власти срочно ищут альтернативу российскому топливу

Республика не хочет закупать нефть из России по ее условиям и ищет других зарубежных партнеров. Минск направил соответствующие предложения на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии. Об этом сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

Он отметил, что правительство страны все еще в поиске альтернативных поставок топлива и изучает разные варианты.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме", – цитирует БЕЛТА Крутого.

В Минске надеются, что скоро уже будут результаты переговоров.

По его словам, диалог по данному вопросу с Москвой пока не принес никаких успехов. Белорусская сторона не хочет платить премии российским нефтяным компаниям, о размере которых договорились в 2011-ом. Крутой пояснил, что из-за налогового маневра, введенного РФ с 2015 г., стоимость нефти для Республики с каждым годом будет расти.

На сегодняшний момент лишь компания "Славнефть" пошла навстречу белорусскому рынку. Однако, уверен первый вице-премьер, Москве будет непросто отмахнуться от Минска, поскольку в Белоруссию шло около 10% российского нефтяного экспорта.

Также во вторник, 14 января, на Национальном правовом интернет-портале Республики обнародован подписанный 10 января лидером страны Александром Лукашенко указ о повышении налога на транзит нефти и нефтепродуктов, пишет телеканал "360".

Отныне компании, занимающиеся перекачкой топлива, обязаны каждый квартал отчислять 35 белорусских копеек за тонну груза на 100 км., что эквивалентно примерно 10 российским рублям.

