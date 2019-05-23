Минск и Нур-Султан договариваются о поставках

Белоруссия намерена закупать нефть у Казахстана. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с казахским послом в Минске Ермухаметом Ертысбаевым в четверг, 23 мая.

"В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, – цитирует РИА "Новости" Лукашенко. – В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь", – заявил Батька.

Посол Казахстана подтвердил, что такая возможность есть.

"Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, и мы готовы поставлять их в Беларусь", – сообщил Ертысбаев.

Правда, есть один нюанс. Труба, по которой может поставляться казахская нефть, проходит по территории России. Так что без согласия Москвы Минску и Нур-Султану не обойтись. "Конечно, для россиян будет невыгодно: у них своей нефти предостаточно", – признал дипломат.

Он отметил, что теоретически, если РФ будет препятствовать поставкам углеводородов из Казахстана в Белоруссию, можно воспользоваться железнодорожными перевозками. Но это сделает контракт менее выгодным.

Между тем, к Москве с этим вопросом пока никто не обращался. Не исключено, что Лукашенко поднимет нефтяную тему при личной встрече на саммите ЕАЭС, который состоится в Казахстане 29 мая, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", – цитирует Пескова РИА "Новости".

В апреле в трубопровод "Дружба", по которому экспортируется российская нефть в Белоруссию и далее европейские страны, попало некачественное сырье. После возобновления работы нефтепровода Лукашенко выдвинул Москве требование компенсировать Минску ущерб и предупредил, что намерен искать других поставщиков "черного золота".