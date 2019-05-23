Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Казахстан готов заменить российскую нефть в "Дружбе"

Фото: www.globallookpress.com
Минск и Нур-Султан договариваются о поставках

Белоруссия намерена закупать нефть у Казахстана. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с казахским послом в Минске Ермухаметом Ертысбаевым в четверг, 23 мая.

"В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, – цитирует РИА "Новости" Лукашенко. – В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь", – заявил Батька.

Посол Казахстана подтвердил, что такая возможность есть.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

"Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, и мы готовы поставлять их в Беларусь", – сообщил Ертысбаев.

Правда, есть один нюанс. Труба, по которой может поставляться казахская нефть, проходит по территории России. Так что без согласия Москвы Минску и Нур-Султану не обойтись. "Конечно, для россиян будет невыгодно: у них своей нефти предостаточно", – признал дипломат.

Он отметил, что теоретически, если РФ будет препятствовать поставкам углеводородов из Казахстана в Белоруссию, можно воспользоваться железнодорожными перевозками. Но это сделает контракт менее выгодным.

Фото: pixabay.com

Между тем, к Москве с этим вопросом пока никто не обращался. Не исключено, что Лукашенко поднимет нефтяную тему при личной встрече на саммите ЕАЭС, который состоится в Казахстане 29 мая, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", – цитирует Пескова РИА "Новости". 

В апреле в трубопровод "Дружба", по которому экспортируется российская нефть в Белоруссию и далее европейские страны, попало некачественное сырье. После возобновления работы нефтепровода Лукашенко выдвинул Москве требование компенсировать Минску ущерб и предупредил, что намерен искать других поставщиков "черного золота".

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Мечта обречена: ЕС оставит украинцев с пустыми карманами

Незалежной не удастся выжить за счет Запада

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей