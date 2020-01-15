Минск может полностью лишиться транзитных доходов

У России есть разные варианты поставок нефти в Европу. Об этом сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев. По его словам, компания готова к ситуации, когда контракт на транзит сырья через Белоруссию не будет согласован. Однако пока все-таки рассчитывает, что Москва и Минск смогут договориться по тарифам.

"Мы не считаем, что такая перспектива (остановка транзита) предстоит, – цитирует Токарева ТАСС. – Но возможности у нас есть, морские перераспределения и другие варианты".

Глава "Транснефти" отказался назвать объемы, которые компания готова поставлять потребителям альтернативными маршрутами. По данным республиканских СМИ, через белорусский участок нефтепровода "Дружба" российское сырье поступает в Польшу, Германию, Словакию, Венгрию и Чехию. В целом объем транзита в Европу составляет около 60 млн т в год.

Москва и Минск не могут договориться по транзитным тарифам с 1 января 2020 года. В сентябре 2019 г. белорусская сторона уже поднимала цену на свои услуги на 3,8%. С января она хотела еще прибавку на 16,6%, но в РФ отказались. Если до февраля тариф не согласуют, он будет автоматически увеличен на 6,8% или контракты будут разорваны. При этом поставки российской нефти для потребления самой Белоруссии с 2020 г. практически прекращены.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти.