Белорусам согласилась помочь одна из прибалтийских стран

Белоруссия может получить нефть из Латвии через ее морские порты. Об этом заявил премьер-министр Республики Кришьянис Кариньш после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Минск и Рига готовы сотрудничать в топливной сфере, однако конкретно на сей счет должны договаривать компании обеих стран. "В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон", – цитирует БЕЛТА латвийского премьера.

Ранее Белоруссия из-за проблем с заключением нового контракта с Москвой на поставки нефти из России разослала ряду стран, в том числе прибалтийским, приглашения к сотрудничеству в топливной сфере. Пока ни одно государство не ответило категорическим "да". Поляки сообщили о невозможности по технологическим причинам перенаправлять нефть по своим трубопроводам. Казахстан выразил готовность сотрудничать, если это будет выгодно местным компаниям.

Что касается государств Прибалтики, то эксперты полагают, что доставлять топливо в Белоруссию через их порты будет не так уж просто, да и никак не дешевле, чем покупать у России. И это несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония, конечно, заинтересованы в загрузке своих морских терминалов и транзитных путей, в том числе железной дороги и автотранспортных трасс.

Так, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что Минск может воспользоваться небольшим терминалом в рижском порту, который выкупил ранее для доставки калийных удобрений. "Возможно, что они продолжат развивать это направление и с точки зрения нефтяных вопросов", – сказал он изданию "Экономика сегодня".

Однако, полагает эксперт, это будет носить минимальный характер, так как все равно более выгодной цены на нефть, чем та, которую предлагает Москва, Минск нигде не найдет.