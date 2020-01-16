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Минск нашел поставщика нефти

Минск нашел поставщика нефти
Фото: Evgeny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Белорусам согласилась помочь одна из прибалтийских стран

Белоруссия может получить нефть из Латвии через ее морские порты. Об этом заявил премьер-министр Республики Кришьянис Кариньш после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Минск и Рига готовы сотрудничать в топливной сфере, однако конкретно на сей счет должны договаривать компании обеих стран. "В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон", – цитирует БЕЛТА латвийского премьера.

Ранее Белоруссия из-за проблем с заключением нового контракта с Москвой на поставки нефти из России разослала ряду стран, в том числе прибалтийским, приглашения к сотрудничеству в топливной сфере. Пока ни одно государство не ответило категорическим "да". Поляки сообщили о невозможности по технологическим причинам перенаправлять нефть по своим трубопроводам. Казахстан выразил готовность сотрудничать, если это будет выгодно местным компаниям.

Что касается государств Прибалтики, то эксперты полагают, что доставлять топливо в Белоруссию через их порты будет не так уж просто, да и никак не дешевле, чем покупать у России. И это несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония, конечно, заинтересованы в загрузке своих морских терминалов и транзитных путей, в том числе железной дороги и автотранспортных трасс.

Так, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что Минск может воспользоваться небольшим терминалом в рижском порту, который выкупил ранее для доставки калийных удобрений. "Возможно, что они продолжат развивать это направление и с точки зрения нефтяных вопросов", – сказал он изданию "Экономика сегодня".

Однако, полагает эксперт, это будет носить минимальный характер, так как все равно более выгодной цены на нефть, чем та, которую предлагает Москва, Минск нигде не найдет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Обыдно ? Не у вас покупают ?
Гость
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Будет так же, как с Украиной...Кричать будут: "НЕ будем брать в России, пусть и дешевле там..." Известная риторика, еще Поросенок ею пользовался, а это не второй Поросенок -Лука?
Гость
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А кастрюли усатому еще не поставляют из 404?
Гость
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Нащла по цене Смоленска?
Гость
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Да пусть покупают где хотят-свобода стоит очень дорого!
Гость
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Какое вам дело , кто что и где покупает?
Гость
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драть как сидоровых коз завидущих соседей этого государства надо этому государству
Никто
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Россия все своих соседей обсуждает , как та бабка на лавочке. Кто чё по чем купил . Займитесь своими проблемами!
Гость
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колхозник ведёт себя как пацан, "назло маме отморожу уши", с кем фалосометрией тягаться стал? придурок
Гость
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вот они все такие убогие и недалекие окраинные проживанцы . умные все масштабно мыслят, а не хутором на выселках
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