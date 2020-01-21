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Дороже и в обход России: Белоруссия купила нефть у Норвегии

Дороже и в обход России: Белоруссия купила нефть у Норвегии
Фото: dpa/www.globallookpress.com
Сырье переработают на заводе "Нафтан"

Белорусская нефтяная компания купила у Норвегии 80 тыс. т нефти. Сырье попадет в страну через порт в литовской Клайпеде. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Поставки нефти по железной дороге Норвегии обойдутся Минску дороже, чем по трубам России. Транспортировка цистернами увеличит стоимость на черного золота на $20 за 1 т, пишет Reuters.

Ранее, напоминает ТАСС, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс говорил о том, что две страны обсуждают вопрос поставок энергоресурсов через прибалтийскую страну. Белоруссия получит нефть уже в среду, 22 января.

Белоруссия не раз пыталась найти альтернативу российской нефти и склонялась к сотрудничеству по этому вопросу с Литвой и Латвией. В последнее время между Минском и Москвой были разногласия в вопросе поставок сырья. Белоруссия хочет добиться внутрироссийских цен.

Как считает политолог Владимир Шаповалов, Минск начал нефтяной конфликт, чтобы надавить на Москву в своих интересах. Однако он уверен, что две страны договорятся, так как их экономики тесно связаны, передает телеканал "360"

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
То ли еще будет от "бацьки".
Гость
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Дороже, но отожмет с той что будет идти в Европу через налог на жкологию
Гость
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назло матке отморозил ухо! Не первый такой
игорь
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хочу чтобы они все покупали в норвегии и продавали там)
Гость
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МИНСК-БРАВО ! МОСКВА-НА <цензура> !!!
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