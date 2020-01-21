Сырье переработают на заводе "Нафтан"

Белорусская нефтяная компания купила у Норвегии 80 тыс. т нефти. Сырье попадет в страну через порт в литовской Клайпеде. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Поставки нефти по железной дороге Норвегии обойдутся Минску дороже, чем по трубам России. Транспортировка цистернами увеличит стоимость на черного золота на $20 за 1 т, пишет Reuters.

Ранее, напоминает ТАСС, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс говорил о том, что две страны обсуждают вопрос поставок энергоресурсов через прибалтийскую страну. Белоруссия получит нефть уже в среду, 22 января.

Белоруссия не раз пыталась найти альтернативу российской нефти и склонялась к сотрудничеству по этому вопросу с Литвой и Латвией. В последнее время между Минском и Москвой были разногласия в вопросе поставок сырья. Белоруссия хочет добиться внутрироссийских цен.

Как считает политолог Владимир Шаповалов, Минск начал нефтяной конфликт, чтобы надавить на Москву в своих интересах. Однако он уверен, что две страны договорятся, так как их экономики тесно связаны, передает телеканал "360".