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Москва лишит несговорчивый Минск дохода от транзита нефти

Москва лишит несговорчивый Минск дохода от транзита нефти
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пока в Белоруссии мечтают о прибыли, Россия изучает пути транспортировки сырья в Европу в обход республики

Переговоры Москвы и Минска по поводу перекачки нефти третьим странам через белорусский участок нефтепровода "Дружба" отложены. Стороны не смогли договориться о тарифе, поэтому предпочли пока согласиться с автоматической индексацией на 6,8% с 1 февраля.

Минск, по данным источников "Коммерсанта", планирует возобновить переговоры летом, когда будет готов обоснованный расчет компенсации за загрязнение трубы хлоридами, случившееся весной 2019 года. До этого белорусская сторона требовала повышения транзитного тарифа с 2020 г. на 16,6%, указывая, что ей нужно покрыть убытки из-за очистки трубопроводной системы. Впрочем, на 14% там тоже были согласны.

В Москве же и ту, и другую стоимость сочли необоснованно завышенной. Поэтому сейчас Минск взял тайм-аут, чтобы представить доказательства, что денег на ремонт, действительно, ушло очень много. Кроме того, с этого года в Белоруссии введен новый налог – экологический, которым облагаются местные нефтяные компании. В стране хотят компенсировать эти отчисления за счет повышения цен за свои услуги для РФ.

Однако пока белорусы прикидывают, как содрать с России побольше денег за перекачку ее нефти в Европу, в Москве тоже не сидят сложа руки, а рассматривают альтернативные пути поставок сырья европейским потребителям. К примеру, часть нефти можно переправлять танкерами. В этом случае Белоруссия вообще лишится дохода от транзита.

Ранее Минск и Москве не договорились о закупках нефти для самой Белоруссии. Сейчас республика пытается найти других поставщиков, пока ее заводы простаивают.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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*МОСКВА-БОЛЬНАЯ НА ГОЛОВУ.ОНА ЗАПЛАТИТ ВСЕМ ЗА ВСЕ И ОЧЕНЬ МНОГО !!!*
свин заходится в истерике и своем <цензура>-приятно наблюдать за налитыми кровью глазенками и визгом поросенка
бесплатный совет-попробуй еще увеличить размер буковок,ггггг
а упыря колхозника нужно наказывать по полной и искать вменяемых партнеров у братишек
Гость
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МОСКВА-БОЛЬНАЯ НА ГОЛОВУ.ОНА ЗАПЛАТИТ ВСЕМ ЗА ВСЕ И ОЧЕНЬ МНОГО !!!
Гость
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Этого пока нет!
Гость
Ответить
России надо <цензура> мертворожденный, фейковый договор о союзном государстве а в торговле переходить на нормальные рыночные цены.
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