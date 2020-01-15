Москва отказывается спонсировать Минск, который активно разворачивается в сторону Запада

Нынешние проблемы у Белоруссии с закупками нефти имеют прямое отношение к тому, что власти страны в последние годы ведут себя как украинцы – требуют от России бесконечных скидок на топливо, клянутся в братстве и союзничестве, а за спиной занимаются дерусификацией, автокефализацией и сближением с западными элитами.

То, что Минск никак не может договориться с Москвой по условиям покупки нефти и нефтепродуктов и усиленно ищет альтернативные поставки у дальних и ближних соседей, также связано с провалом подписания интеграционных документов в рамках Союзного государства. Поскольку РФ устала бесконечно дотировать белорусскую экономику, в Кремле ждали хоть какого-то прорыва в интеграции с Республикой.

"С какой стати нам тогда снабжать страну, которая не является частью единого государства, дешевыми энергоресурсами? Давайте тогда сделаем скидку для жителей собственных регионов. Будем им продавать дешевле, будем их спонсировать, дотировать, точнее, будем им топливо дотировать, например. На мой взгляд, это целесообразнее", – прокомментировал "ЦарьГраду" последние разногласия между двум странами член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его мнению, пока не подписаны дорожные карты по созданию единого государства, а процесс провалился в конце прошлого года, Москва и не согласилась снижать цены для Минска на топливо.

Напомним, накануне Польша объявила, что не сможет поставлять нефть в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" из-за особенностей его текущей технической инфраструктуры. Сегодня весьма витиевато на минский запрос ответили из Казахстана – да, сделка возможна, но если это будет выгодно местным компаниям по цене и условиям.

