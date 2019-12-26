Два правительства будут руководить единой экономикой

Главный принцип интеграции России и Белоруссии заключается в том, что у двух суверенных стран будет единая экономика. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в четверг, 26 декабря.

По его словам, стороны почти согласовали 31 дорожную карту по взаимному сближению экономик. Но для воплощения всех проектов в жизнь потребуется много сил:

"Если этот пакет будет подписан, то и российскому правительству, и белорусскому правительству придется очень сильно поработать в 2020 – 2021 г.г., чтобы реализовать все намеченное", – цитирует ТАСС министра.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что гарантирует суверенитет Белоруссии до тех пор, пока он у власти.

Решение о создании Союзного государства России и Белоруссии было принято в 1999 году.