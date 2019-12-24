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Белоруссия и Россия опоздали с созданием единого государства

Белоруссия и Россия опоздали с созданием единого государства
Фото: www.globallookpress.com
В странах выросло новое поколение, которое не позволит без воли народа решать глобальные задачи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск должны были наскоком при обновленном договоре о создании Союзного государства провести референдумы о конституции, валюте и выборе президента. А сейчас и "время ушло", и "люди новые", рассказал он в интервью "Эхо Москвы".

По его словам, именно российская сторона навязывает белорусам невыполнимые предложения, как то: "давайте, президентом будет этот, парламент будет этот, сверху вот это сейчас все построим", цитирует Батьку RNS.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что он не боится выборов общего главы Союзного государства, однако добавил, что вопрос "объединения Белоруссии и РФ" должны решать граждане двух стран, пишет Telegram-канал РИА "Новости".

Он заметил, что в Белоруссии и России уже выросло новое поколение, которое не помнит времена Советского Союза, и в качестве примера привел своего среднего сына.

Лукашенко полагает, что переговоры по интеграции двух государств идут так долго из-за того, что уже много лет прошло, а ряд вопросов так и не решены. Президент пообещал, что, если его снова изберут на высший пост, он продолжит "реализовывать все договоренности и все планы – это дорожная карта".

Ранее в этом же интервью батька пояснил, почему считает опасным затрагивать чувствительную тему суверенитета и независимости стран. Он считает, что нельзя создавать почву "для разного рода провокаторов" и уличных драк.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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чушь
СССР 4 человека и без воли народа продали
и даже по ВОЛЕ когда был референдум и на последний ПЛЮНУЛИ
так что макароны сами жрите кто там чего не желает
1
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