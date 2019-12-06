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Уже завтра: Путин и Лукашенко поставят точку в объединении двух стран

Уже завтра: Путин и Лукашенко поставят точку в объединении двух стран
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Батьку ждут с рабочим визитом в Сочи

Определены точное место и дата переговоров российского и белорусского лидеров для обсуждения интеграции в рамках Союзного государства. Так, Владимир Путин примет Александра Лукашенко в Сочи завтра, 7 декабря, сообщили в Кремле.

Уточняется, что в ходе рабочей встречи будут подняты и другие ключевые темы двусторонней повестки. Однако акцент в пресс-службе президента РФ сделали именно на анонсе перспектив объединения экономических систем. 

Напомним, накануне Лукашенко развеял слухи об общем парламенте Минска и Москвы и отказался от денег последней. По словам Александра Григорьевича, для него важно сохранить независимость возглавляемого им государства, уточняет "URA.RU"

Ранее в пятницу, 6 декабря, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас посчитал, сколько вопросов по "дорожным картам" не успели согласовать Россия и Белоруссия, передает РИА "Новости". По информации "ФедералПресс", их осталось 16, в том числе цена на газ и нефть. Как раз их решением и займутся Путин и Лукашенко, пишет "Вечерняя Москва". 

Ксения АНДРЕЕВА

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