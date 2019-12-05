Минск обойдется без денег РФ

После громогласных заявлений о неприкосновенности белорусской независимости Александр Лукашенко затронул экономический аспект. Он подчеркнул, что Минск обойдется без сторонних вливаний.

Так, Батька отказался от кредитов из РФ, а также Евразийского банка развития (ЕАБР), принадлежащему Москве и Нур-Султану. В частности, последний транш финансовой организации Александр Григорьевич забраковал.

"Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся – и выкручиваемся", – цитирует президента БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Минск выступает за равные условия. А еще глава государства акцентировал внимание на нерешенных вопросах поставок энергоносителей и на выплатах за грязную нефть.



Ранее Лукашенко заверил, что не отдаст Белоруссию России и не подпишет документов во вред своей стране, напоминает "Вечерняя Москва".