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"Как-нибудь выкрутимся": Батька запретил брать деньги у России

"Как-нибудь выкрутимся": Батька запретил подачки от России
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Минск обойдется без денег РФ

После громогласных заявлений о неприкосновенности белорусской независимости Александр Лукашенко затронул экономический аспект. Он подчеркнул, что Минск обойдется без сторонних вливаний.

Так, Батька отказался от кредитов из РФ, а также Евразийского банка развития (ЕАБР), принадлежащему Москве и Нур-Султану. В частности, последний транш финансовой организации Александр Григорьевич забраковал. 

"Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся – и выкручиваемся", – цитирует президента БЕЛТА. 

По словам Лукашенко, Минск выступает за равные условия. А еще глава государства акцентировал внимание на нерешенных вопросах поставок энергоносителей и на выплатах за грязную нефть.

Ранее Лукашенко заверил, что не отдаст Белоруссию России и не подпишет документов во вред своей стране, напоминает "Вечерняя Москва". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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по моему он с каждым днем все больше дуреет
Гость
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да сам во вред уже
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