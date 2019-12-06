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Минск потребовал скидку на российский газ

Минск потребовал скидку на российский газ
Фото ИТАР-ТАСС/ Леонид Щеглов
Белорусы хотят пользоваться ресурсами РФ, как своими собственными

Минск требует снижения платы за российский газ. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в пятницу, 6 декабря.

По его словам, Минск настаивает, что цены на энергоносители для всех граждан и предприятий Союзного государства должны быть одинаковыми. Разница может заключаться исключительно в прибавке платы за лишние километры транзита:

"Позиция наша – это цена ближайшего от нас региона РФ, Смоленской области, плюс расходы на транспортировку", – приводит БЕЛТА слова премьера.

По утверждению Румаса, данное требование обсуждению не подлежит, на переговорах с Москвой Минск будет ставить вопрос только о дате, когда начнет применяться единый тариф. "Равные условия… – в этом цель интеграции", – подчеркнул Румас.

В 2019 г. цена на российский газ для Белоруссии составляла $127 за 1 тыс. кубометров. Такая же цена заложена и в республиканский бюджет на 2020 год.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
а как же вчерашние истерики луки,типа ему ни чего не нужно от россии,один бьется в истерике,другой ультиматумы ставит
игорь
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так очень просто получить - станьте белорусской областью и точка
Klaraphel
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Почему все мало. Они всегда на этом настаивали в союзном гос-ве равные цены. Справедливо это или нет уже другой вопрос. Когда они дешего покупали нефть для перепрадажи, думаю несправедливо. А если газ для населения... никто нас не заставлял создавать это союзное гос-во.
Гость
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белорусы становятся похожими на хохлов сколько ни дай все мало
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