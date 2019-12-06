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Минск требует снижения платы за российский газ. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в пятницу, 6 декабря.
По его словам, Минск настаивает, что цены на энергоносители для всех граждан и предприятий Союзного государства должны быть одинаковыми. Разница может заключаться исключительно в прибавке платы за лишние километры транзита:
"Позиция наша – это цена ближайшего от нас региона РФ, Смоленской области, плюс расходы на транспортировку", – приводит БЕЛТА слова премьера.
По утверждению Румаса, данное требование обсуждению не подлежит, на переговорах с Москвой Минск будет ставить вопрос только о дате, когда начнет применяться единый тариф. "Равные условия… – в этом цель интеграции", – подчеркнул Румас.
В 2019 г. цена на российский газ для Белоруссии составляла $127 за 1 тыс. кубометров. Такая же цена заложена и в республиканский бюджет на 2020 год.
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