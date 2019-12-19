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Чужого не надо: Россия отказалась от территорий Белоруссии

Чужого не надо: Россия отказалась от территорий Белоруссии
Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент выступил против пересмотра соглашений, заключенных в Беловежской пуще

Россия не собирается пересматривать соглашения, которые были заключены в Беловежской пуще в 1991 году. Все вопросы тогда были разрешены, а документы подписаны.

Об этом, отвечая на вопросы белорусской журналистки в ходе пресс-конференции, заявил Владимир Путин. По его словам, это ничего не даст с точки зрения территориальной целостности, и в том числе, с Белоруссией.

Представительница издания "Министерство идей" отметила, что что "незаконные действия президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году" привели к миллионам пострадавших. Она добавила, что правовая оценка помогла бы легче решать споры о территориальной целостности

Александр ИЛЬИН

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