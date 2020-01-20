Минск нашел способ припугнуть Россию

В Минске придумали, как отомстить Москве за убытки, связанные с сокращением экспорта нефтепродуктов и отказом повысить тариф на транзит сырой нефти. Белорусский участок российского трубопровода "Дружба" будут регулярно ремонтировать, останавливая на это время поставки углеводородов европейским потребителям.

Первый "ремонт" уже прошел. Длился он не анонсированные три дня, а все шесть – с 14 по 20 января, передает "Интерфакс" со ссылкой на белорусского оператора ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На время работ поставки ограничили вдвое, в итоге Польша получала всего 70 тыс. т нефти в сутки. Следующий ремонт запланирован на февраль.

Минск взялся за вентиль на фоне провалившихся переговоров с Москвой о повышении цены за услуги белорусской стороны по транспортировке российской нефти в Европу по своей территории. В то же время стороны не смогли договориться о стоимости нефти для белорусских потребителей, в результате объемы поставок с января 2020 г. значительно сократились.