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Белоруссия перекроет подачу российской нефти в Европу

Белоруссия перекроет подачу российской нефти в Европу
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Минск нашел способ припугнуть Россию

В Минске придумали, как отомстить Москве за убытки, связанные с сокращением экспорта нефтепродуктов и отказом повысить тариф на транзит сырой нефти. Белорусский участок российского трубопровода "Дружба" будут регулярно ремонтировать, останавливая на это время поставки углеводородов европейским потребителям.

Первый "ремонт" уже прошел. Длился он не анонсированные три дня, а все шесть – с 14 по 20 января, передает "Интерфакс" со ссылкой на белорусского оператора ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На время работ поставки ограничили вдвое, в итоге Польша получала всего 70 тыс. т нефти в сутки. Следующий ремонт запланирован на февраль.

Минск взялся за вентиль на фоне провалившихся переговоров с Москвой о повышении цены за услуги белорусской стороны по транспортировке российской нефти в Европу по своей территории. В то же время стороны не смогли договориться о стоимости нефти для белорусских потребителей, в результате объемы поставок с января 2020 г. значительно сократились.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Вот так с противоречий начиналось в Украине. Жаль белорусский народ, не дай Бог повторения украинского сценария.
Гость
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Ой, батька с огнем играет.
игорь
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так сделайте белоруссы
я лично не против
все равно по трубе капиталисты чужое добро прокачивают и мне не дают))
Гость
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А может нам начать ремонтировать погран переходы или пункты весового контроля? Часов по 20 в сутки. Или можно например уменьшить скорость для составов следующих транзитом через Беларусь. Россия большая ее не перепрыгнешь.
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