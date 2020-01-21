Белорусский лидер поведал об альтернативных путях

Минск будет покупать у Москвы только 30-40% от необходимых объемов нефти. Об этом во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, в полном объеме пока альтернативы российской нефти нет, но "диверсифицироваться надо".

"Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим", – приводит слова белорусского лидера агентство "Белта".

Александр Лукашенко недоумевает, почему Россия как союзник не дает согласия на поставку нефти от "другого союзника", то есть Казахстана.

Белорусский лидер также отметил, что из-за введения РФ налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы нефтеперерабатывающих заводов.