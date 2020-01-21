В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Минск серьезно прокололся, когда купил партию нефти в Норвегии. Своим демаршем он хотел доказать Москве, что способен обойтись без ее нефти, а показал лишь, что не нуждается в дальнейших скидках на углеводороды и другие поставки из РФ. На это указал политолог Александр Зимовский.

"Лукашенко посылает очень позитивный и ожидаемый сигнал для России: он подтверждает, что Беларусь способна и готова покупать нефть по мировой цене, потому что норвежцы по другой цене не продают", – пояснил эксперт в эфире НСН.

Получается, теперь российские поставщики могут твердо держаться на переговорах и не делать скидок белорусским партнерам. Не согласятся – прекрасно: "У России высвободится 24 миллиона тонн нефти, которые она до последнего времени отпускала в Беларусь по резко заниженной цене. … Выбросив эту нефть на мировой рынок, российские компании останутся еще и в прибыли", – отметил Зимовский.

А вот Минску выгоднее заключить контракт на поставку с Москвой даже по рыночной цене. Потому что доставка черного золота через Прибалтику обходится очень дорого и трудоемко.

Нефть танкером нужно доставить в порт Клайпеды, а потом – по железной дороге на перерабатывающий завод в Новополоцке. Только транспортировка 80 тыс. т обойдется в $2 млн, считают эксперты.

А ведь глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет закупать у Москвы только треть прежнего объема нефти. За остальное сырье, видимо, придется дорого платить белорусским налогоплательщикам.

Ранее стало известно, что Белоруссия приобрела 80 тыс. т нефти у Норвегии по цене на $20 за тонну выше, чем предлагала Россия.