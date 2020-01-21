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Кормушка захлопнулась: белорусы паникуют из-за прекращения финансирования из России

Белорусы испугались потери российской кормушки
Фото: commons.wikimedia.org/User 699 (CC BY-SA 4.0)
Ситуация с нефтью показала, что капризы Минска разоряют казну республики

Экономика Белоруссии загнется без денежной подпитки из России. За минувшие десятилетия Минск привык жить на дотациях из Москвы, пользоваться преференциями на правах Союзного государства и получать льготы. Сейчас интеграция этой страны с РФ застопорилась, и финансовый поток обмелел. Значит, впереди – масса проблем, предупредил политолог Александр Класковский.

По его мнению, республике будет крайне сложно выжить без привычной российской финансово-экономической поддержки. Для этого необходимо провести ряд срочных жестких реформ, но президент Александр Лукашенко на эти меры не согласен, пишут "Белорусские новости".

"Кина не будет", – делает пессимистичный вывод комментатор.

По мнению белорусов, без "российской кормушки" президент не сможет и дальше управлять страной. Поэтому ему нужно как можно быстрее уходить, чтобы к власти пришли новые силы. При этом граждане не должны брать пример с Украины. Напротив, им следует укреплять отношения с РФ, но на новых принципах:  

"Для начала надо научиться перестать спекулировать на "братскости", как хохлы, это развращает и ведет к деградации. Второе – научиться жить по средствам, по своим, а не русским средствам. Третье - научитесь коммуникабельности, учитесь договариваться, не бойтесь уступать и находить компромиссы", – приводит мнение "Царьград".

Ранее Минск и Москва не смогли договориться по тарифам на закупку и транзит нефти. В результате РФ готовит путь транспортировки сырья в обход Белоруссии, а республика купила нефть у Норвегии, переплатив по $20 за тонну по сравнению с российской ценой.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
грамотно!
Гость
Ответить
Нам надо заставить всех этих захребетников уважать Россию.
Гость
Ответить
какие же они все одинаковые :(
Гость
Ответить
Ахахах
1
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