Кормушка захлопнулась: белорусы паникуют из-за прекращения финансирования из России
Экономика Белоруссии загнется без денежной подпитки из России. За минувшие десятилетия Минск привык жить на дотациях из Москвы, пользоваться преференциями на правах Союзного государства и получать льготы. Сейчас интеграция этой страны с РФ застопорилась, и финансовый поток обмелел. Значит, впереди – масса проблем, предупредил политолог Александр Класковский.
По его мнению, республике будет крайне сложно выжить без привычной российской финансово-экономической поддержки. Для этого необходимо провести ряд срочных жестких реформ, но президент Александр Лукашенко на эти меры не согласен, пишут "Белорусские новости".
"Кина не будет", – делает пессимистичный вывод комментатор.
По мнению белорусов, без "российской кормушки" президент не сможет и дальше управлять страной. Поэтому ему нужно как можно быстрее уходить, чтобы к власти пришли новые силы. При этом граждане не должны брать пример с Украины. Напротив, им следует укреплять отношения с РФ, но на новых принципах:
"Для начала надо научиться перестать спекулировать на "братскости", как хохлы, это развращает и ведет к деградации. Второе – научиться жить по средствам, по своим, а не русским средствам. Третье - научитесь коммуникабельности, учитесь договариваться, не бойтесь уступать и находить компромиссы", – приводит мнение "Царьград".
Ранее Минск и Москва не смогли договориться по тарифам на закупку и транзит нефти. В результате РФ готовит путь транспортировки сырья в обход Белоруссии, а республика купила нефть у Норвегии, переплатив по $20 за тонну по сравнению с российской ценой.
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