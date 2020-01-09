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Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай сильно изменился за последнее время. Это отметили республиканские СМИ и их читатели.
Фотографии 15-летнего Коли с хоккейного матча в начале января 2020 г. распространило агентство новостей "БелТА". На них юноша, которого в тот день признали лучшим игроком белорусской команды, выглядит неотразимо – высокий, шикороплечий, румяный.
Кстати, восторженные жительницы республики еще в апреле 2019 г. заметили, что сын перерос отца. В комментариях Колю называют "белорусским принцем Уильямом".
"Красивый у нас президент будет", – пишут в соцсетях Белоруссии.
Ранее Лукашенко-старший поделился секретами воспитания детей и рассказал о смене власти в своей стране.
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