Юный наследник перерос Батьку

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай сильно изменился за последнее время. Это отметили республиканские СМИ и их читатели.

Фотографии 15-летнего Коли с хоккейного матча в начале января 2020 г. распространило агентство новостей "БелТА". На них юноша, которого в тот день признали лучшим игроком белорусской команды, выглядит неотразимо – высокий, шикороплечий, румяный.

Кстати, восторженные жительницы республики еще в апреле 2019 г. заметили, что сын перерос отца. В комментариях Колю называют "белорусским принцем Уильямом".

"Красивый у нас президент будет", – пишут в соцсетях Белоруссии.

Ранее Лукашенко-старший поделился секретами воспитания детей и рассказал о смене власти в своей стране.