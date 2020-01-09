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В Белоруссии шокированы видом Коли Лукашенко

В Белоруссии шокированы видом Коли Лукашенко
Николай Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Юный наследник перерос Батьку

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай сильно изменился за последнее время. Это отметили республиканские СМИ и их читатели.

Фотографии 15-летнего Коли с хоккейного матча в начале января 2020 г. распространило агентство новостей "БелТА". На них юноша, которого в тот день признали лучшим игроком белорусской команды, выглядит неотразимо – высокий, шикороплечий, румяный. 

Кстати, восторженные жительницы республики еще в апреле 2019 г. заметили, что сын перерос отца. В комментариях Колю называют "белорусским принцем Уильямом".

"Красивый у нас президент будет", – пишут в соцсетях Белоруссии.

Ранее Лукашенко-старший поделился секретами воспитания детей и рассказал о смене власти в своей стране.

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Сын Лукашенко возбудил россиянок и белорусок
Николай Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com Николай Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС
Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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А у Колиного папы уже брюшко выпирает. С таким 15 км за 2 часа в 30-тиградусную жару можно пробежать только на коньках или на лыжах.
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